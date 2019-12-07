Uyuşturucu satan şahıs tutuklandı
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Uyuşturucu satan şahıs tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu etkisi olan hap sattığı tespit edilen 1 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

07.12.2019 19:11 | Son Güncelleme: 07.12.2019 19:15
Uyuşturucu satan şahıs tutuklandı

'da uyuşturucu etkisi olan hap sattığı tespit edilen 1 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, Samsun'un ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 adet sentetik ecza hap ile yakalanan bir şahsa hapların satışını yaptığı tespit edilen M.K. isimli şüpheliyle ilgili olarak yaptıkları çalışmalarda, 31 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap ele geçirdi.


Gözaltına alınan M.K., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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