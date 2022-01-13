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Uyuşturucu satan 4 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu satan 4 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Silifke ve Erdemli ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan 4 kişiyi tespit etti. Bunun üzerine belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 70 gram metamfetamin, 60 gram esrar, 15 adet kenevir tohumu, 1 hassas terazi ile 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MERSİN

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