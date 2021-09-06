Uyuşturucu sanığına 8 yıl 4 ay hapis

KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Perihan Ç. (42), 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL para cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Perihan Ç. (42), 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL para cezasına çarptırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 17 Nisan'da yaptığı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Perihan Ç. Gözaltına alındı. Perihan Ç.'nin üst aramasında 7,66 gram metamfetamin ele geçirildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Perihan Ç., 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine kondu.Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Perihan Ç., tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Suçsuz olduğunu öne süren Perihan Ç, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Perihan Ç.'yi, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL para cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun