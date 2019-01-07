Uyuşturucu Sanığına 12,5 Yıl Hapis

Gaziantep'te, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira para cezasına çarptırıldı.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Kartal ile avukatı katıldı.

Sanık Kartal, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Benim uyuşturucu ticareti ile alakam yoktur. Ele geçirilen uyuşturucuda parmak izim de yoktur. Bana iftira atılmıştır. Suçsuzum." dedi.

Cumhuriyet savcısı, ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, sanığın ikametinde ve buradan çıkan kişilerin üzerinde toplam 10,9 gram eroin ele geçirdiğini anımsatarak, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, ele geçirilen uyuşturucunun eroin olması nedeniyle cezada yarı oranında artırım yaparak sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira para cezası verdi ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA