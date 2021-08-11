Uyuşturucu sanığı iki kardeşe ceza yağdı
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Uyuşturucu sanığı iki kardeşe ceza yağdı

Uyuşturucu sanığı iki kardeşe ceza yağdı
Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Hamit S. (25), 18 yıl 4 ay ve 40 bin TL para cezası, kardeşi Mustafa S. (18) ise 17 yıl 2 ay hapis ve 37 bin TL para cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Hamit S. (25), 18 yıl 4 ay ve 40 bin TL para cezası, kardeşi Mustafa S. (18) ise 17 yıl 2 ay hapis ve 37 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin geçen yıl 7 Nisan'da yaptığı fiziki takip sonucu, Hamit S.'nin ilçede bulunan devlet hastanesi etrafında, kardeşi Mustafa S.'nin ise cami yakınında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ağabey ve kardeşinin üzerinde yapılan aramada, toplam 1,29 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ağabey ve kardeşi çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık ağabey ve kardeşi hazır bulundu. Pişman olduklarını belirten sanıklar beraatlarını istedi. Mahkeme heyeti, sanıklardan Hamit S.'yi, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 18 yıl 4 ay hapis ve 40 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Heyet, Mustafa S.'nin de aynı suçtan 17 yıl 2 ay hapis ve 37 bin TL para cezasına çarptırılmasına hükmederek, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun

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