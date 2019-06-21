Uyuşturucu sanığı: "2 kardeşim uyuşturucuya düşünce tövbe ettim"

Antalya'da uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak suçları iddiasıyla hakim karşısına çıkan 2 sanıktan 1'i duruşmada yaptığı savunmasında, "Allah evime ateş düşürsün, içeride çürüyeyim uyuşturucuyu gündemimden çıkardım. 2 tane kardeşim uyuşturucuya düşünce tövbe ettim. Aileme söz verdim" dedi.

Olay, geçen sene meydana geldi. İddialara göre Ü.A., G.K.'nın talimatı üzerine 07 ADY 991 plakalı araçla İstanbul'a gitti. Ü.A.'ya kızının hesabından 9 bin TL para gönderen G.K., Ü.A.'dan kafein maddesi almasını söyledi. Kafein maddesini temin eden Ü.A., kafeini bir kargo şirketiyle alıcısı da kendisi olmak üzere İstanbul'dan Antalya'ya gönderdi. Kafein maddesinin yanında ecstasy (uyuşturucu hap) alan Ü.A., geçen sene 27 Aralık'ta Döşemealtı ilçe girişinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Araçta yapılan kontrolde 970 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, kargo şirketiyle gönderilen çuval içerisinde de 25 kilogram kafein tespit edildi. Yakalanan şüpheli G.K.'nin evinde yapılan aramada ise paketler halinde 50 kilogram kahverengi toz madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler Ü.A. ve G.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sanıklar Ü.A. ve G.K. tekrardan hakim karşısına çıktı. Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ü.A. ve G.K., taraf avukatları ve sanıkların yakınları katıldı.

"İstanbul'dan bir kimyacıdan kafein maddesi aldım"

Sanık Ü.A. savunmasında, üzerine atılı suçları kabul ettiğini belirtti. Uyuşturucu madde kullandığını ifade eden Ü.A., "Bağımlısıyım. İstanbul'a çocuklarımı görmeye gitmiştim. Arabam arızalandığı için de birkaç gün kaldım, G.K.'yi daha önceden tanırım. Kendisi bana kafein maddesi getirmem için para gönderdi. Ben de İstanbul'dan bir kimyacıdan kafein maddesi aldım. Kargoya kendi adımı verdim, dönüşte alacaktım. Uyuşturucu maddelerden eroin maddesi kullanıyorum. Bu maddeyi bırakmak için temin edemeyince hap aldım. Ben bu hapın yaklaşık 1000 tanesini 3 bin TL'ye aldım. Kendim kullanmak için aldım. Para kendime aittir. G.K., kafein maddesi için bana 9 bin TL gönderdi. Hapların G.K. ile bir ilgisi yoktur. Ben de kullanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ü.A., kendi aracı büyük olduğu için İstanbul'a G.K.'nin aracıyla gittiğini sözlerine ekledi.

Beraatini talep eden Ü.A., "Mahkeme aksi kanaatte ise hakkımdaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesini kabul ediyorum" dedi.

"Uyuşturucuyu satıyorum"

Sanık G.K. ise parasetamol (ağrı kesici) ve kafein maddelerini renklendirerek sattığını söyledi. Ü.A.'nın kendisine daha önceden 50 kilogram parasetamol, 50 kilogram ise kafein maddesi getirdiğini aktaran G.K., "Ben bunu satıyorum, alanlar da uyuşturucu kullananlara satıyor. Bende 25 kilogram parasetamol kalmıştı. Kendisi İstanbul'a gittiğinde kafein getirmesini istedim. Daha önceki alışverişimizden kendisine 9 bin TL borcum kalmıştı. 13 bin 500 TL bir ödeme yapmıştım. Benim arabamın direksiyon kutusu bozuk ve Antalya'da pahalı. İstanbul'dan ikinci el taktırmak istedim. Bu nedenle İstanbul'daki kardeşimle konuşup, arabamı Ü.A. ile birlikte İstanbul'a gönderdim. Orada tadilatı yapıldı" dedi.

"Kardeşlerimin bana komplo kurduğunu düşünüyorum"

Uyuşturucu haplardan haberinin olmadığını kaydeden G.K., "Kafeini bana getirdiği doğrudur. Ben bunun parasını da getirince ödeyecektim. 9 bin TL'yi İstanbul'dayken kendisine gönderdim. Bu parayı kızının adına gönderdim. Amacım daha önceki borcu ödemekti. Ben de sattıkça ödeyecektim. Bu olayın kardeşlerim M.K. ve C.K.'nin bana yapmış olduğu komplo olduğunu düşünüyorum. İhbar onlardan gelmişti" diye konuştu.

Beraatini talep ettiğini vurgulayan G.K., "Allah evime ateş düşürsün, içeride çürüyeyim uyuşturucuyu gündemimden çıkardım. 2 tane kardeşim uyuşturucuya düşünce tövbe ettim. Aileme söz verdim" dedi.

Ü.A.'nın avukatı, müvekkilinin üzerinde ele geçirilen uyuşturucu hapların kullanıcı sınırında olduğunu ifade ederken, G.K.'nin avukatı ise müvekkilinin tutuklu kaldığı süre ve delillerin toplanmasının dikkate alınarak G.K.'nın tahliyesini talep ettiklerini belirtti. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluğunun devam etmesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA