Uyuşturucu partisine polis baskını: 5 gözaltı
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Uyuşturucu partisine polis baskını: 5 gözaltı

Uyuşturucu partisine polis baskını: 5 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir apart dairesinde uyuşturucu partisi yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir apart dairesinde uyuşturucu partisi yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınşehir Mahallesinde bulunan bir apart dairede uyuşturucu partisinin yapıldığı bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Belirtilen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, apart daire içerisinde 6 parça halinde 15.70 gram metamfetamin, 2 parça halinde 7 gram bonzai, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 adet sahte tam altın ele geçirildi. Polis ekipleri uyuşturucu maddelere el koyarken, M.Ç., H.A., S.B., V.D. ve A.E. isimli şahısları gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Uyuşturucu partisine polis baskını: 5 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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