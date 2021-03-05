Uyuşturucu partisine polis baskını
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Uyuşturucu partisine polis baskını

05.03.2021 22:23 | Son Güncelleme: 05.03.2021 22:27
Uyuşturucu partisine polis baskını

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu partisi yapılan eve operasyon düzenlendi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu partisi yapılan eve operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, biri yaşı küçük 6 kişiye de işlem yapıldı.

Olay, Efeler ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Bayrak Caddesi üzerindeki bir sitede bulunan apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, apartman dairesinde uyuşturucu partisi verildiğine dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler eve operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen G.K. ve O.K. gözaltına alındı. Ayrıca ikamette bulunan 1'i 18 yaşından küçük 6 kişiye de uyuşturucu kullanmaktan dolayı işlem yapıldı. Evde yapılan aramalarda satışa hazır hale getirilmiş 13 gram sentetik uyuşturucu ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şahsın karakoldaki işlemlerin tamamlanmasının ardından yarın Aydın Adliyesi'ne sevk edilerek hakim karşısına çıkartılacağı öğrenildi. - AYDIN

Uyuşturucu partisine polis baskını
Uyuşturucu partisine polis baskını
Uyuşturucu partisine polis baskını
Uyuşturucu partisine polis baskını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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