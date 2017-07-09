Uyuşturucu Parası Vermeyen Yengesini ve Misafirini Öldürdü (Yeniden)

ADANA'da dün, uyuşturucu almak için para vermeyen yengesi Fadime Tavan (34) ile misafiri Azize Sabuncu'yu (63) bıçaklayarak öldüren Ömer Tavan (28) adliyeye sevk edildi.



Olay, dün saat 19.15 sıralarında merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ömer Tavan, iddiaya göre ağabeyinin evine giderek yengesi Fadime Tavan'dan uyuşturucu almak için para istedi. Fadime Tavan'ın olumsuz cevap vermesi üzerine çıkan tartışmada Ömer Tavan, iddiaya göre yengesi ile o sırada evde misafir olarak bulunan komşusu Azize Sabuncu'yu bıçakla yaraladı. Çığlıklar üzerine eve koşan mahalle sakinleri Ömer Tavan'ı yakalayarak polise teslim etti. Kentteki hastanelere kaldırılan yenge dün gece, komşu kadın ise bugün yaşamını yitirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ömer Tavan, Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. - Adana