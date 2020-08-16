Uyuşturucu parası vermeyen annesinin evini yaktı
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Uyuşturucu parası vermeyen annesinin evini yaktı

ADANA'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mashar K., para istediği için tartıştığı annesi Cennet K.?nin evini kundaklayıp kaçtı.

Uyuşturucu parası vermeyen annesinin evini yaktı
16.08.2020 16:43 | Son Güncelleme: 16.08.2020 16:47

 

ADANA'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mashar K., para istediği için tartıştığı annesi Cennet K.?nin evini kundaklayıp kaçtı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü evdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, apartmandaki bazı vatandaşlar da dumandan etkilendi. Polis, Mashar K.?nin yakalanması için çalışma başlattı.Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mashar K., uyuşturucu parası istemek için birlikte yaşadığı annesi Cennet K.?nin evine geldi. Annesi Cennet K.'nin para vermeyi reddetmesi üzerine Mashar K.'nin sinirlenerek evi ateşe verip kaçtığı iddia edildi. Alevler kısa sürede evi sarınca anne Cennet K.?nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen apartman sakinlerine çevredekiler müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Cennet K.?nin dairesindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.5 YILDIR UYUŞTURUCU KULLANIYORMUŞAnne Cennet K., oğlu Mashar K.?den 3 kez şikayetçi olduğunu ancak serbest bırakıldığını öne sürerek, 5 yıldır uyuşturucu madde kullandığını söyledi. Cennet K., ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü.APARTMANDAKİLER TEPKİLİApartman sakinleri ise Mashar K.?nin her gün uyuşturucu madde kullandığını iddia ederek, 'Bugün de annesiyle kavga edip, kendi evini yaktı. Komşularıyla sürekli tartışıyor. İnsanları toplayıp geliyor. Evimizi yaktı, mağduruz. Bize yardım edin. Elinde bıçakla kimseyi bırakmayacağını söyledi. Gece olsaydı, biz ne yapacaktık' dedi.

Polis ekipleri, annesi Cennet K.?nin evini kundaklayan Mashar K.?nin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

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