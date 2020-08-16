Uyuşturucu parası vermeyen annesinin evini yaktı
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Uyuşturucu parası vermeyen annesinin evini yaktı

Adana'da uyuşturucu bağımlısı bir kişi, içinde iki kızı ve annesinin olduğu evi ateşe verdi. Komşuların da mağdur olduğu yangın sonrasında bağımlının annesi, oğlundan şikayetçi olup yaşadıklarına isyan etti.

Uyuşturucu parası vermeyen annesinin evini yaktı
16.08.2020 15:01 | Son Güncelleme: 16.08.2020 15:32

Adana'da yaşanan olayda, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mashar K., uyuşturucu parası isteğini reddeden annesi Cennet K. ile tartıştı. Sinirlenen zanlı, içinde kendi kızlarının da olduğu evi yakarak kayıplara karıştı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü evdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, apartmandaki bazı vatandaşlar da dumandan etkilendi.

Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mashar K., uyuşturucu parası istemek için birlikte yaşadığı annesi Cennet K.'nin yanına geldi. Cennet K.'nin para vermeyi reddetmesi üzerine sinirlenen Mashar K. evi ateşe verdi.

KADIN TORUNLARINI ZOR KURTARDI

Ev hemen alev alırken anne Cennet K., torunları Leyla ve Nehir K.'yi evden çıkartarak son anda canlarını kurtardı. Ancak yangın bir anda tüm apartmanları sarınca diğer apartman sakinleri mahsur kaldı.

İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle mahsur kalanlar kurtarıldı. Büyük panik ve korku yaşayan apartman sakinlerinin bazıları, sinir krizi geçirip ağladı. Dumandan etkilenen apartman sakinlerine çevredekiler müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Cennet K.'nin dairesindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

5 YILDIR UYUŞTURUCU KULLANIYORMUŞ

Anne Cennet K., oğlu Mashar K.'den 3 kez şikayetçi olduğunu, ancak serbest bırakıldığını öne sürerek, 5 yıldır uyuşturucu madde kullandığını söyledi. Cennet K., ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.

"OĞLUMU SAYISIZ KEZ ŞİKAYET ETTİM"

Anne Cennet Kor, iki kızına bebekliklerinden bu yana anneleri terk ettiği için kendisinin baktığını, oğlunun ise uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirterek, "Ben oğlumu sayısız kez şikayet ettim, uzaklaştırma bile verdiler. Ancak bir türlü uslanmıyor. Sürekli bize eziyet ediyor. Ben artık bıktım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

"ELİNDE BIÇAKLA KİMSEYİ BIRAKMAYACAĞINI SÖYLÜYOR"

Apartman sakinleri ise Mashar K.'nin her gün uyuşturucu madde kullandığını iddia ederek, "Bugün de annesiyle kavga edip, kendi evini yaktı. Komşularıyla sürekli tartışıyor. İnsanları toplayıp geliyor. Evimizi yaktı, mağduruz. Bize yardım edin. Elinde bıçakla kimseyi bırakmayacağını söyledi. Gece olsaydı, biz ne yapacaktık" dedi.

Polis ekipleri, annesi Cennet K.'nin evini kundaklayan Mashar K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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