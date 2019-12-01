Uyuşturucu parası vermeyen annesini öldürdü (2)

01.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:36

YÜZÜNDEKİ TIRNAK İZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Adana'da, uyuşturucu parası vermediği için tartıştığı annesi Durdu G.'yi başına odunla defalarca vurarak, öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan eskici Erol G.'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürülen Erol G.'nin yüzünde tırnak izlerinin olduğu görüldü. Erol G., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA