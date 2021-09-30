Uyuşturucu parası isteyen oğlunu tabanca ile vurdu - Haberler
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Uyuşturucu parası isteyen oğlunu tabanca ile vurdu

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Uyuşturucu parası isteyen oğlunu tabanca ile vurdu

Kağıthane'de bir baba, uyuşturucu için kendisinden para isteyen oğlunu zapt edemeyince tabancayla belinden vurdu.

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Kağıthane'de bir baba, uyuşturucu için kendisinden para isteyen oğlunu zapt edemeyince tabancayla belinden vurdu. Ağır yaralanan oğlunun başında bekleyen baba, Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği görevlileri tarafından gözaltına alındı. Şahıs adli makamlarca tutuklanırken, eşinin ise geçtiğimiz mayıs ayında şüpheli bir şekilde evde ölü bulunduğu ortaya çıktı.

Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında Kağıthane Sultanselim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, özel güvenlik görevlisi olan Selim K. (48), babası Kemal K.'dan (69) uyuşturucu madde satın almak için para istedi. Oğlunun uyuşturucu alacağını anlayan Kemal K. parayı vermeyince alkollü olan oğluyla arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Evde yaşanan kavga sırasında oğlunu zapt edemeyen Kemal K., evde bulunan tabancayla oğlu Selim K.'yı bel kısmından vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Selim K., Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Oğlunu tabancayla vuran baba Kemal K. ise yaralı oğlunun başında bekleyip polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan baba, evde bulunan başka bir tabancayı da polise teslim etti. Emniyete götürülen Kemal K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

ADAMIN EŞİNİN DE ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNMUŞTU

Öte yandan tutuklanan adamın eşi 69 yaşındaki Alzheimer hastası Hanife K.'nın ise geçtiğimiz 5 Mayıs tarihinde doğum gününde gece saatlerinde evde öldüğü, ancak eşinin ve oğlunun sabah saatlerinde polise ihbar ettikleri ortaya çıktı.

(Doğan Can Cesur - Onur Dursun - Sema Demir-İHA)

Uyuşturucu parası isteyen oğlunu tabanca ile vurdu

Uyuşturucu parası isteyen oğlunu tabanca ile vurdu

Uyuşturucu parası isteyen oğlunu tabanca ile vurdu

Uyuşturucu parası isteyen oğlunu tabanca ile vurdu

Uyuşturucu parası isteyen oğlunu tabanca ile vurdu

Uyuşturucu parası isteyen oğlunu tabanca ile vurdu

Uyuşturucu parası isteyen oğlunu tabanca ile vurdu

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