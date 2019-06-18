Uyuşturucu paketlerken yakalandı

Adana'da iş yerinde uyuşturucu madde paketleyen kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde oto kiralanan bir iş yerine hırsız girdiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, iş yerinde bir kişinin olduğunu fark edince çevrede güvenlik önlemi aldı. Daha sonra iş yerine giren ekipler, şüpheliyi uyuşturucu paketlediği sırada yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli V.Y, polis ekipleri tarafından Dağlıoğlu Polis Merkezi'ne götürüldü.

Ekipler, yaptıkları araştırmada şüphelinin iş yerinde çalıştığını ve ele geçirilen uyuşturucunun 100 gram olduğunu tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA