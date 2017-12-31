Uyuşturucu Paketlerken Yakalanan 4 Kişi Tutuklandı

Samsun'da yılbaşı öncesi boş bir alanda uyuşturucu paketledikleri iddia edilen 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi arkasındaki boş alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda yılbaşı öncesi satışa sunmak için uyuşturucu paketledikleri iddia edilen Y.T., M.A.B., M.Ç. ve O.G.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 4 kişi ile birlikte 15 adet ecstasy uyuşturucu hap, satışa hazır 10 paket halinde toplam 4,50 gram bonzai ve uyuşturucu paketleme kağıtları ele geçirildi. Narkotik şubesindeki sorgulanmaları tamamlanan Y.T., M.A.B., M.Ç. ve O.G. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 4 kişi tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildiler. - SAMSUN