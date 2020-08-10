Uyuşturucu paketleriyle yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Uyuşturucu paketleriyle yakalandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi satışa hazır uyuşturucu paketleriyle yakalandı.

Uyuşturucu paketleriyle yakalandı
10.08.2020 16:52 | Son Güncelleme: 10.08.2020 17:29

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi satışa hazır uyuşturucu paketleriyle yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Ş.A.'yı gözaltına aldı. Ş.A. ile birlikte 10 paket halinde 2,71 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan Ş.A. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı Ekonomi
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Son Dakika: Eşine özel kadro ilanı açtığı için hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı Eğitim
Son Dakika: Eşine özel kadro ilanı açtığı için hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü...
Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş ile birlikte 1 stoper ve 1 kanat forvetin peşinde Spor
Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş ile birlikte 1 stoper ve 1 kanat forvetin peşinde
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda 3. Sayfa
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada 3. Sayfa
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir Güncel
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
'Düğüne kimse gelmez' diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
"Düğüne kimse gelmez" diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Emre Belözoğlu, Cenk Tosun transferi için devreye girdi
Emre Belözoğlu, Cenk Tosun transferi için devreye girdi
Vinç arıza yaptı, işçiler metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi
Vinç arıza yaptı, işçiler metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz
Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı
Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı
Patronunun çekini bozduran çalışan, 'Hırsız var' deyip arkadaşlarıyla kaçtı
Patronunun çekini bozduran çalışan, "Hırsız var" deyip arkadaşlarıyla kaçtı
Kimyasal temizleyicilerden çıkan koku apartmanda paniğe neden oldu
Kimyasal temizleyicilerden çıkan koku apartmanda paniğe neden oldu
5 aylık kızına 'Şişman' dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
5 aylık kızına "Şişman" dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları yıkan açıklama: Normalleşme uzakta
Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları yıkan açıklama: Normalleşme uzakta
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
'Yüzde 51 için yola çıkıyorum' diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket
"Yüzde 51 için yola çıkıyorum" diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket
İzmir'de orman yangını çıktı! Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
İzmir'de orman yangını çıktı! Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Roberto Carlos'un 19:07 paylaşımı, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı
Roberto Carlos'un 19:07 paylaşımı, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Uğur Uçar, Medipol Başakşehir ile 1 yıllık sözleşme yeniledi
Uğur Uçar, Medipol Başakşehir ile 1 yıllık sözleşme yeniledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Ahmet Hakan Coşkun
Magazin Cem Yılmaz Beren Saat Coşkun Sabah Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Erol Bulut Arda Turan Ertuğrul Sağlam Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Lübnan Ağustos Beşiktaş Araştırma
Şu an buradasınız: Uyuşturucu paketleriyle yakalandı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 17:43:58. #1.15#
title