Uyuşturucu paketleriyle yakalandı Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi satışa hazır uyuşturucu paketleriyle yakalandı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi satışa hazır uyuşturucu paketleriyle yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Ş.A.'yı gözaltına aldı. Ş.A. ile birlikte 10 paket halinde 2,71 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan Ş.A. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA