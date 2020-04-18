Uyuşturucu paketleriyle "Evde kal" yazarak koronavirüs tedbirlerine dikkati çektiler
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Polis, Ağrı, Güncel

Uyuşturucu paketleriyle "Evde kal" yazarak koronavirüs tedbirlerine dikkati çektiler

Ağrı'da araçta yaptıkları aramada 45 kilo eroin ele geçiren polis ekipleri, uyuşturucu paketleriyle "Evde kal" yazarak koronavirüs tedbirlerine dikkati çekti.

18.04.2020 17:16 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:18
Uyuşturucu paketleriyle 'Evde kal' yazarak koronavirüs tedbirlerine dikkati çektiler

Ağrı'da araçta yaptıkları aramada 45 kilo eroin ele geçiren polis ekipleri, uyuşturucu paketleriyle "Evde kal" yazarak koronavirüs tedbirlerine dikkati çekti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan suç örgütlerinin tespiti ile uyuşturucu sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce, Şeker kavşağındaki kontrol noktasında durdurulan araçta dedektör köpekle arama yapıldı.

Aramada araca gizlenmiş 77 pakette 45 kilo 46 gram eroin ele geçirildi, iki zanlı yakalandı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, uyuşturucu naklinde kullanılan araca el konuldu.

Açıklamada, "Uyuşturucu madde ticareti yaparak haksız kazanç elde eden suç organizasyonları ile mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir." ifadesi kullanıldı.

Polisler, hem görevlerinin başında olduklarını vurgulamak hem de Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla uyuşturucu paketleriyle "Evde kal" yazdı.

Uyuşturucu paketleriyle 'Evde kal' yazarak koronavirüs tedbirlerine dikkati çektiler

Kaynak: AA

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