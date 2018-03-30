Uyuşturucu Özelliği Bulunan Hap Satarken Yakalandı

Uyuşturucu Özelliği Bulunan Hap Satarken Yakalandı

Samsun’da uyuşturucu özelliği bulunan hap sattığı iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu Özelliği Bulunan Hap Satarken Yakalandı

Samsun'da uyuşturucu özelliği bulunan hap sattığı iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu özelliği bulunan hap sattığı iddia edilen M.T.'yi takibe aldı. M.T.'nin bir kişiye 4 adet hap sattığı tespit edildi. Söz konusu şahıstan aldığı hap elde edilirken, gözaltına alınan M.T.'nin üzerinde aynı haptan 5 adet daha ele geçti.

Polisteki sorgusu tamamlanan M.T. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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