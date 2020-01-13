Uyuşturucu operasyonunun 25 şüphelisi adliyede (2)
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Uyuşturucu operasyonunun 25 şüphelisi adliyede (2)

15'İ TUTUKLANDIAfyonkarahisar ve Antalya'da geçen cuma düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve bugün adliye sevk edilen şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

13.01.2020 21:11 | Son Güncelleme: 13.01.2020 21:11
Uyuşturucu operasyonunun 25 şüphelisi adliyede (2)

15'İ TUTUKLANDI

Afyonkarahisar ve 'da geçen cuma düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve bugün adliye sevk edilen şüphelilerin işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 6'sı serbest bırakılırken, 4'ü ise adli kontrolle bırakıldı. 1'i 17 yaşında olan 15 şüpheli ise sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak, Afyonkarahisar Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.


Kaynak: DHA
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