Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlıların evinden kalaşnikof çıktı
Haberler » Güncel » Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlıların evinden kalaşnikof çıktı - Haber

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlıların evinden kalaşnikof çıktı

Başkentte uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı, zanlıların evinde kalaşnikof bulundu.

16.12.2019 10:36 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:36
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlıların evinden kalaşnikof çıktı

Başkentte uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı, zanlıların evinde kalaşnikof bulundu.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şubesi Motosikletli Timler Amirliği bünyesinde kurulan özel tim, ilçesinde şüphelendikleri 4 kişiyi takibe başladı.

Takibin ardından kimlik kontrolü yapılan kişilerin üst aramasında bir tabanca ve birkaç gramlık paketler halinde eroin bulundu.

Yasal izinlerin ardından zanlılara ait evde yapılan aramada kalaşnikof ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yunus ekiplerince, geçen ay Mamak ilçesinde 42 bin uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler