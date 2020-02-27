Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

27.02.2020 19:05 | Son Güncelleme: 27.02.2020 19:07
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüten İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda M.R.Ö'yü gözaltına aldı.

Zanlının otomobilinde yapılan aramada, bir miktar eroin, bıçak ve reçeteye tabi 3 hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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