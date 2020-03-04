: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

04.03.2020 23:59 | Son Güncelleme: 05.03.2020 00:00

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, il merkezi ve Ankara'nın Polatlı ilçesinde eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, T.S. ve A.U. yakalandı, aramalarda ise 5 gram esrar ile 56 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen T. S. tutuklandı, A.U. yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu