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Son dakika haberi | Uyuşturucu operasyonunda yakalanan kadın cezaevi firarisi çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan kadın cezaevi firarisi çıktı İstanbul'da, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli yakalandı.

- Uyuşturucu operasyonunda yakalanan kadın cezaevi firarisi çıktı

İSTANBUL - İstanbul'da, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli yakalandı. Operasyonda yakalananlar arasında bulunan bir kadının, uyuşturucu ticareti suçundan yattığı cezaevinden bir süre önce firar ettiği ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyetine bağlı Çekmeköy, Kağıthane ve Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üç ilçenin kenar mahallelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Önceki gün yapılan operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 1 kilo 328 gram gelen 3 bin 861 adet uyuşturucu hap, 1 kilo 854 gram toz Ecstacy, 1 kilo 25 gram bonzai türü uyuşturucu madde, 1 kiloya yakın marihuana diye tabir edilen madde, bir miktar kokain ile 1 ruhsatsız tabanca, bu silaha ait mermiler ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 610 lira para ele geçirildi

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, Şüphelilere yönelik yapılan GBT sorgusunda T.T. adlı kadının, 'uyuşturucu ticareti' ve 'hırsızlık' gibi suçlardan yattığı cezaevinden firar ettiği de ortaya çıktı.

Sekiz farklı suçtan 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T.'nin yürümekte zorlandığı ve bu nedenle baston desteği ile karakola getirilip götürüldüğü gözlendi.

Son dakika haberi | Uyuşturucu operasyonunda yakalanan kadın cezaevi firarisi çıktı

Son dakika haberi | Uyuşturucu operasyonunda yakalanan kadın cezaevi firarisi çıktı

Son dakika haberi | Uyuşturucu operasyonunda yakalanan kadın cezaevi firarisi çıktı

Son dakika haberi | Uyuşturucu operasyonunda yakalanan kadın cezaevi firarisi çıktı
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