Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 1'i tutuklandı

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak yapılan çalışmalarda yakalanan 9 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Eskibağlar mahallesinde 8'i kullanıcı 1'i satıcı olmak üzere 9 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda, 3,11 gram metamfetamin, 1,31 gram bonzai, 3 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i hakkında ' Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan işlem yapıldı. Uyuşturucu madde satıcısı olduğu tespit edilerek yakalanan 1 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

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