Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 1'i tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 1'i tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 1'i tutuklandı

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak yapılan çalışmalarda yakalanan 9 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak yapılan çalışmalarda yakalanan 9 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Eskibağlar mahallesinde 8'i kullanıcı 1'i satıcı olmak üzere 9 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda, 3,11 gram metamfetamin, 1,31 gram bonzai, 3 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i hakkında ' Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan işlem yapıldı. Uyuşturucu madde satıcısı olduğu tespit edilerek yakalanan 1 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Masaj yaptırmak için gittiği evde darp edildi

Masaj yaptırmak için gittiği evde darp edildi

 Antalya'da rehine dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı... Ustabaşını bıçakla rehin alan garson, öncesinde ustayı gasp etmiş

Antalya'da rehine dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı... Ustabaşını bıçakla rehin alan garson, öncesinde ustayı gasp etmiş

 Uyuşturucu bağımlısı eşi, tabureyle öldüresiye dövdü! Çocukları için şiddete sessiz kalan kadının tek bir isteği var

Uyuşturucu bağımlısı eşi, tabureyle öldüresiye dövdü! Çocukları için şiddete sessiz kalan kadının tek bir isteği var
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mansur Yavaş Süleyman Soylu Binali Yıldırım Alex Teixeira
Magazin Müge Anlı İrem Derici Bensu Soral Demet Özdemir
Spor Abdullah Avcı Hamit Altıntop Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Devlet Bahçeli Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 1'i tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 15:05:51. #1.12#