Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı adliyede
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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı adliyede

Samsun Adalet Sarayı Şüphelilerin adliyeye getirilişi Samsun ve Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı adliyede Samsun ve Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan, aralarında bir anne ve kızının da bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

03.09.2020 10:58 | Son Güncelleme: 03.09.2020 11:22

Samsun Adalet Sarayı

Şüphelilerin adliyeye getirilişi Samsun ve Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı adliyede

Samsun ve Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan, aralarında bir anne ve kızının da bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Ordu'dan gelen aracı dün Canik ilçesinde durduran ekipler, yaptıkları aramada, 16 kilo 410 gram sentetik uyuşturucu ele geçirmiş, araçtaki 3 kişi ile olayla bağlantısı olduğu belirlenen 3 şüpheli Ordu'nun Ünye ilçesinde yakalanmıştı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı adliyede

Kaynak: AA

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