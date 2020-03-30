Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Artvin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
30.03.2020 15:49 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:51
Artvin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Borçka ilçesinde belirlenen iş yerleri ve evlerde arama yapıldı.
Aramalarda 1 kilo 557 gram kubar esrar ile bir av tüfeği ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA