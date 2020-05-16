Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiye sosyal mesafe cezası
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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiye sosyal mesafe cezası

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiye sosyal mesafe cezasıELAZIĞ'da polis tarafından düzenlenen operasyonda bir miktar esrar ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiye sosyal mesafe cezası
16.05.2020 17:32 | Son Güncelleme: 16.05.2020 17:34

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiye sosyal mesafe cezası

ELAZIĞ'da polis tarafından düzenlenen operasyonda bir miktar esrar ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sına sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için ayrıca toplam 18 bin 900 TL para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen eve operasyon düzenledi. Operasyonda satışa hazır vaziyette paketler halinde toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, evdeki 7 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 6'sına sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 18 bin 900 TL para cezası uygulandı. Sorgularının ardından şüphelilerden 5'i serbest bırakılırken, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen B.A. ile uyuşturucu kullanımına yer temin ettiği belirtilen F.Y., adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiye sosyal mesafe cezası

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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