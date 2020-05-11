Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı
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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı
11.05.2020 19:55 | Son Güncelleme: 11.05.2020 19:56

Kahramanmaraş'ta, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube timleri, kent genelinde gerçekleştirdikleri operasyonda 8 ayrı uyuşturucu satışına suçüstü müdahale etti.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla Battal K, (23) Ali Ö, (27) İsmail T, (31) Müslüm A. (40) ve Şahin P'yi (35) gözaltına aldı.

Operasyonda bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ile tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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