Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

27.08.2020 16:02 | Son Güncelleme: 27.08.2020 16:07

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda M.K, V.Ç, M.D. ve M.K'yı yakaladı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada, 2 bin 10 adet reçeteye tabi hap, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve 3 bin 410 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

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