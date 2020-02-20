Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

20.02.2020 19:21 | Son Güncelleme: 20.02.2020 19:23
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüten İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda G.M.A, G.T. ve D.T'yi yakaladı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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