Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden biri tutuklandı
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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden biri tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden biri tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Afyonkarahisar'da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çay ilçesinde yapıldı. Aldığı bir istihbaratı değerlendiren ekipler ilçede bir adrese baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada, 235.79 gram esrar, 121 kök kenevir bitkisi, 0.65 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 5.18 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Operasyonda Ertan D., uyuşturucu madde ticareti yapma, İ.Ç.Ç. ve A.D., ise uyuşturucu madde kullanma suçlamaları ile gözaltına alındı. Ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Ertan D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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