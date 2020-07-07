Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince araçlarında 52 bin 920 kapsül uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza hapı ile bir miktar sentetik uyuşturucu bulunan S.K, M.F.B. ve F.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Samsun'da, dün, İstanbul'dan kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine takip edilen araçları kent girişinde durduran polis, 52 bin 920 kapsül uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza hapı ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirmiş, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA