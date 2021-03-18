Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

18.03.2021 16:26 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:38
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda iki şüphelinin evlerinde yapılan aramada satışa hazır çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda iki şüphelinin evlerinde yapılan aramada satışa hazır çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Güzelhisar ve Umurlu mahallelerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda H. İ. D. ile H. D. K. isimli şüphelilerin ikametinde yapılan aramada çok sayıda satışa hazır hale getirilmiş esrar maddesi ile hassas terazi ele geçirildi. Yapılan soruşturma neticesinde şahısların birçok kişiye uyuşturucu sattığı tespit edildi. Adliyeye çıkarılan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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