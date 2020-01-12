Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.
Şüphelilerin Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi'nde bir pansiyonda kaldığını tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi.
Narkotik köpeği Çayra'nın da kullanıldığı aramada bir kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan Hüseyin K. ve Serap İ, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.