Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonlarda E.B. isimli şüphelinin üst aramasında 830 gram esrar, 23 adet sentetik hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Diğer şüpheli Z.M.'nin yapılan üst aramasında ise 198,28 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa