Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklanırken, şahısların evinde yapılan aramada değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler, silah ve mermi ele geçirildi.

Eskişehir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklanırken, şahısların evinde yapılan aramada değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler, silah ve mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler son zamanlarda uyuşturucu satıcılarının güvenlik güçlerini devre dışı bırakmak maksadıyla farklı taktikler geliştirdiklerini tespit etti. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalara ağırlık verilerek, 29 Haziran 2021 günü gece yaklaşık 03.00 sıralarında Yenibağlar mahallesinde uyuşturucu maddenin içici tabir edilen şahsa satıldığı anda müdahale edildi. Uyuşturucu satışı yaptıkları değerlendirilen şahısların yakalanabilmesi ve uyuşturucu maddelerin toplu şekilde ele geçirilmesi için satıcı oldukları değerlendirilen şahısların Yenibağlar mahallesinde bulunan evine Özel Harekat ekiplerinin desteği ile operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda evin içerisinden çatıya açılan kısımda gizlenmiş vaziyette 217,33 gram metamfetamin, 294 adet sentetik ecza hap, 48,83 gram bonzai, 3 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet tüfek şarjörü, değişik çap ve ebatlarda 177 adet tabanca mermisi ve 17 adet tüfek mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve haklarında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılan O.Ü. ve S.Ö., isimli şahıslar, işlemleri ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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