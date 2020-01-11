Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı
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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı.

11.01.2020 13:59 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:01
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı

'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 7 Ocak'ta gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 15 zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı
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