Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 7 Ocak'ta gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 15 zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan tutuklandı.