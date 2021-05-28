Son dakika haberi | Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
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Son dakika haberi | Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika haberi | Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, M.T., L.T., B.T., H.Ş., U.K. ve U.A. isimli şahısların İstanbul ilinden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Zonguldak ili Ereğli ve Alaplı ilçelerinde piyasaya sürdükleri bilgisi alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Zonguldak ili Alaplı ilçesinde M.T., L.T., B.T., H.Ş., U.K., U.A. isimli şahısların ikametlerine düzenlenen operasyon neticesinde, 300 gr niteliği tespit edilemeyen uyuşturucu, 10 gram metamfetamin, 5 gram toz esrar, 13 adet kenevir bitkisi, 45 adet LYRCA uyuşturucu hap, 3 adet ruhsatsız 7.65 mm tabanca, 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 30 adet 9 mm fişek, 21 adet 7.65 mm fişek, 11 adet cep telefonu, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. M.T., L.T., B.T., H.Ş., U.K., U.A isimli şahıslar gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK

Son dakika haberi | Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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