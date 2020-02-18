Uyuşturucu operasyonunda kaçan şahıs kovalamaca sonrası yakalandı

18.02.2020 15:59 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:59

Denizli'de jandarma KOM ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında kaçan şüphelilerden birisi ise dere yatağında yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, operasyon Pamukkale ilçesinde 7 ayrı adrese eş zamanlı yapıldı. Uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 7 şahıs gözaltına alınırken, değişik türlerde uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen para ele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alınmak isterken ekiplerin elinden tarım arazisine kaçan M.K (42) isimli şahıs yaklaşık yarım saatlik kovalamaca sonrası dere yatağında polis ekiplerinin de desteği ile yakalandı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.



Öte yandan, operasyonun 3 aylık takip sonrası yapıldığı gerçekleştirildiği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA