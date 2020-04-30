Uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı
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Uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı
30.04.2020 18:01 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:03

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 460 gram metemfetamin ele geçirilirken Afganistan uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 460 gram metemfetamin ele geçirilirken Afganistan uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Uşak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel bir araçla İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, D-300 kara yolunun Uşak girişinde otomobili durdurdu.

Yapılan aramada torpido bölümünde 460 gram metemfetamin ele geçirilirken araçtaki Afganistan uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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