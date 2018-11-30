Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınan 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüpheliler ile sokak satıcılarına yönelik kent merkezi ve Hafik ilçesinde üç ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 19 kilo 150 gram toz esrar ile 8 kilo 700 gram kubar esrar ele geçiren polis ekipleri 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden B.S, T.Ç, F.K. ve M.G. adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden N.Ç, M.A, H.P, S.K. ve A.K. dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.