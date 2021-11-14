Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de hoparlörün içerisine gizlenmiş uyuşturucuyu satma hazırlığındaki şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Jasat (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekiplerince, yabancı uyruklu İ.G.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı.

Operasyon için harekete geçen JASAT ekipleri, şüpheli İ.G.nin Fatih'te bindiği taksiyi takip etmeye başladı.

Takip edilmemek için farklı güzergahları kullandığı değerlendirilen ve Silivri istikametinden Şişli'ye dönüş yapan İ.G'nin, elindeki poşetle bir sokağa girip yürümeye başlaması üzerine gözaltına alındı.

Şüpheli İ.G.'nin üst aramasında, seyyar hoparlör içine gizlenmiş 2.570 adet Extacy hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.