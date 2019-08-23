Uyuşturucu operasyonunda el bombası ele geçirildi
GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 2 el bombası, 2 tabanca, 1 av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
23.08.2019 17:21
GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 2 el bombası, 2 tabanca, 1 av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Ekiplerin evde yaptığı aramada, 48 gram metamfetamin, 50 gram esrar, 8 gram bonzai, 1 hassas terazi, 2 el bombası, 1 av tüfeği, 2 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 18 bin 380 TL para ele geçirildi. Malzemelere el koyan ekipler 5 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Ekiplerin evde yaptığı aramada, 48 gram metamfetamin, 50 gram esrar, 8 gram bonzai, 1 hassas terazi, 2 el bombası, 1 av tüfeği, 2 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 18 bin 380 TL para ele geçirildi. Malzemelere el koyan ekipler 5 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA