Uyuşturucu operasyonunda bulunan gardıroptaki seyyar üretim yeri şaşırttı

19.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:25

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü okullar ve çevrelerinde yapılan uzun süreli takip neticesinde Maltepe ve Ataşehir ilçelerinde örgütlü bir şekilde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon yaptı. Operasyonda villada bulunan gardıroptaki seyyar uyuşturucu üretim yeri polisi şaşkına çevirdi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü Maltepe ve Ataşehir ilçelerinde bulunan 9 adreste yapılan operasyonda örgütün lideri ve elemanları konumunda olan 8 yetişkin ile 1 suça sürüklenen çocuğu gözaltına alındı. Anadolu yakasında birçok ilçede faaliyetlerinin olduğu anlaşılan suç örgütüne yönelik devam ettirilen çalışmalarda 14 Şubat günü Kadıköy ve Üsküdar ilçelerinde bulunan 2 ayrı adrese operasyon yapıldı.



Seyyar uyuşturucu üretim yeri şaşırttı



Operasyon neticesinde örgüt lideri, yardımcısı ve örgüt elemanı konumunda bulunan 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 15 Şubat günü Beykoz ilçesinde bulunan bir villaya yapılan operasyonda ikametin uyuşturucu madde üretim yeri olduğu öğrenildi. Baskın yapılan villada özel olarak hazırlanmış ısı, ışık, nem ve havalandırmaya uygun ortam altında hazırlanan yerde uyuşturucu yetiştirilmesi polisleri şaşkına çevirdi.



Örgütün Sancaktepe ilçesinde de faaliyet gösterdiği tespit edilmesi üzerine 16 Şubat günü 3 şüpheli şahıs daha yakalandı. Operasyonlar da yakalanan 20 şahıs İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarıldı. Şahıslardan 16'sı tutuklanırken 4 şahıs adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda ve suçüstü yakalama sonucu 11 kilo 290 gram uyuşturucu madde,10 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 82 bin 465 TL, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 600 Amerikan Doları, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 450 Euro, uyuşturucu madde imal ve ticaretinde kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA