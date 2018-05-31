Uyuşturucu Operasyonunda Bir Tutuklama

Gaziantep'te polis yaptığı uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Münifpaşa mahallesinde bir ikamette yapılan aramada ekili halde 65 kök kenevir bitkisi ile çuval içerisinde gizlenmiş halde toplam 450 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi ise sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP