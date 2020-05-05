Uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Zeytinburnu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Zeytinburnu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Veliefendi Mahallesi'ndeki bir apartmanda yapılan temizlik sırasında bodrum katında içinde uyuşturucu madde olan çanta ve silah bulundu.

Polis uyuşturucu ve pompalı tüfeğe el koyarken, Suriye uyruklu M.S.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA