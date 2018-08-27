Uyuşturucu Operasyonunda Bir Kadın ile 2 Oğlu Gözaltına Alındı

Aydın'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda bir kadın ile 2 oğlu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ilıcabaşı Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda Y.A. kardeşi B.A. ve anneleri S.A. gözaltına alındı. Adresteki aramada esrar ve çok sayıda uyuşturucu hap ile pompalı tüfek ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.