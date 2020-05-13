Uyuşturucu operasyonunda bahçeden kenevir ve evden esrar çıktı
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Uyuşturucu operasyonunda bahçeden kenevir ve evden esrar çıktı

Uyuşturucu operasyonunda bahçeden kenevir ve evden esrar çıktı Muğla'nın Milas ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince gerçekleştirilen operasyonda kenevir ve esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonunda bahçeden kenevir ve evden esrar çıktı
13.05.2020 02:31 | Son Güncelleme: 13.05.2020 02:32

Uyuşturucu operasyonunda bahçeden kenevir ve evden esrar çıktı

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince gerçekleştirilen operasyonda kenevir ve esrar ele geçirildi.

Milas'ta kenevir yetiştirildiği istihbaratını alan Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından tespit edilen bir ikamete Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

İkametin bahçesinde yapılan aramada bir miktar ekili kenevir ve esrar ele geçirilirken, F.Ö. adlı şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu operasyonunda bahçeden kenevir ve evden esrar çıktı

Kaynak: İHA

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