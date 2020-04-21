Uyuşturucu operasyonunda ateş açıp 2 askeri yaralayan tacirler tutuklandı
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Edremit, 3. Sayfa

Uyuşturucu operasyonunda ateş açıp 2 askeri yaralayan tacirler tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda ateş açıp 2 askeri yaralayan tacirler tutuklandı Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmada iki jandarmayı silah ile yaralayan ve sonrasında gözaltına alınan 4 kişiden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21.04.2020 18:56 | Son Güncelleme: 21.04.2020 18:58
Uyuşturucu operasyonunda ateş açıp 2 askeri yaralayan tacirler tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda ateş açıp 2 askeri yaralayan tacirler tutuklandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmada iki jandarmayı silah ile yaralayan ve sonrasında gözaltına alınan 4 kişiden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kişi mahkemece serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde, geçtiğimiz gece 22.00 sıralarında jandarma ekipleri, bir alışveriş merkezinin arkasındaki arazide uyuşturucu operasyonu düzenledi. Çıkan çatışmada 2 jandarma uzman çavuş yaralandı. Polis ve jandarma ekipleri tarafından A.T., M.D., Y.S. ve T.D gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan şüpheliler dün akşam geniş güvenlik adliyeye sevk edildi. Gece saatlerinde son bulan mahkeme sonucunda A.T., M.D. tutuklanırken, Y.S. ve T.D. ise mahkemece serbest bırakıldı. Edremit Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralı uzman çavuşlar Cengizhan Çolak ile Süleyman Bodur'un sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi

Uyuşturucu operasyonunda ateş açıp 2 askeri yaralayan tacirler tutuklandı

Kaynak: İHA

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