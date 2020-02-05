Uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı
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Uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

05.02.2020 21:16 | Son Güncelleme: 05.02.2020 21:16
Uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı

'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce, A.K, K.D, Y.K. ve M.D. yakalandı.


Aramalarda paketçik halinde uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından A.K. ve K.D. serbest bırakıldı, diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan Y.K. ve M.D. tutuklandı.

Kaynak: AA
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