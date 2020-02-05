Uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı
Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.
Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce, A.K, K.D, Y.K. ve M.D. yakalandı.
Aramalarda paketçik halinde uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından A.K. ve K.D. serbest bırakıldı, diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan Y.K. ve M.D. tutuklandı.